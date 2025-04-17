Ветреная жара надвигается на Челябинскую область: +25 при порывах до 20 м/с

По информации синоптиков, ночью 18 апреля местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, возможны слабые гололедные явления, от плюс 2 до минус 3, при прояснении — до 6 ниже нуля. Днем в пятницу при переменной облачности преимущественно без осадков, плюс 6−11, на юге — до 16 градусов. Ветер северо-западный, западный, его скорость 3−8 м/с, локально порывы до 13 м/с.