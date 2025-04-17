Ветреная жара надвигается на Челябинскую область: +25 при порывах до 20 м/с

«В ближайшие сутки на севере с северо-западным ветром будет продолжаться распространение холодной воздушной массы, при этом ночью пройдут небольшие осадки, в том числе в виде снега. А днем на юг региона западными потоками начнет поступать тепло», — комментируют в Челябинском ЦГМС.
По информации синоптиков, ночью 18 апреля местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, возможны слабые гололедные явления, от плюс 2 до минус 3, при прояснении — до 6 ниже нуля. Днем в пятницу при переменной облачности преимущественно без осадков, плюс 6−11, на юге — до 16 градусов. Ветер северо-западный, западный, его скорость 3−8 м/с, локально порывы до 13 м/с.
Ночью 19 апреля местами не исключены небольшие дожди, от минус 1 до плюс 4. Днем в субботу преимущественно без осадков, плюс 16−21. Удержится переменная облачность, ветер западный 5−10 м/с, днем кое-где порывы до 14 м/с.
Ночью 20 апреля преимущественно без осадков, плюс 6−11. Днем в воскресенье местами прошумят небольшие дожди, плюс 20−25, но при натекании облачности столбики термометров скользнут до 15. Ветер юго-западный, западный, скорость 5−10 м/с, днем порывы до 15−20 метров в секунду.
В Челябинске 18 апреля ночью небольшой снег и минус 1−3, днем в пятницу преимущественно без осадков, плюс 6−8. Ветер северо-западный 5−10 м/с.