Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школе в микрорайоне «Серебряный берег» приступили к чистовой отделке помещений

О деталях стройки рассказал в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о наращивании темпов строительства новой школы на 1100 мест в микрорайоне «Серебряный берег». Четырехэтажное здание площадью около 26 тысяч квадратных метров возводится в быстроразвивающемся районе центра Омска.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Глава региона держит строительство под личным контролем и регулярно информирует о ходе работ в социальных сетях.

«Подрядчик наращивает темпы строительства школы в микрорайоне “Серебряный берег”. Особое внимание уделяется качеству работ. Объект важный», — подчеркнул Виталий Хоценко.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В новой школе будут размещены блоки начальной и основной школы, столовая на 550 мест, библиотека, актовый зал на 400 мест, спортивные залы, включая тренажерный и хореографический. На пришкольной территории планируется обустроить многофункциональную спортивную площадку, футбольное поле, беговую дорожку и детскую площадку.

Ранее мы рассказывали, что для многострадальной школы в микрорайоне «Ясная Поляна» нашли подрядчика.