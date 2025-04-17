В школе в микрорайоне «Серебряный берег» приступили к чистовой отделке помещений

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о наращивании темпов строительства новой школы на 1100 мест в микрорайоне «Серебряный берег». Четырехэтажное здание площадью около 26 тысяч квадратных метров возводится в быстроразвивающемся районе центра Омска.
Фото: пресс-служба правительства Омской области.
Глава региона держит строительство под личным контролем и регулярно информирует о ходе работ в социальных сетях.
«Подрядчик наращивает темпы строительства школы в микрорайоне “Серебряный берег”. Особое внимание уделяется качеству работ. Объект важный», — подчеркнул Виталий Хоценко.
Фото: пресс-служба правительства Омской области.
В новой школе будут размещены блоки начальной и основной школы, столовая на 550 мест, библиотека, актовый зал на 400 мест, спортивные залы, включая тренажерный и хореографический. На пришкольной территории планируется обустроить многофункциональную спортивную площадку, футбольное поле, беговую дорожку и детскую площадку.
Ранее мы рассказывали, что для многострадальной школы в микрорайоне «Ясная Поляна» нашли подрядчика.