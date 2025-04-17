В школе в микрорайоне «Серебряный берег» приступили к чистовой отделке помещений

В новой школе будут размещены блоки начальной и основной школы, столовая на 550 мест, библиотека, актовый зал на 400 мест, спортивные залы, включая тренажерный и хореографический. На пришкольной территории планируется обустроить многофункциональную спортивную площадку, футбольное поле, беговую дорожку и детскую площадку.