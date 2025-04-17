МЧС объяснило причины чёрного дыма над отелем «Урал» в центре Перми

В ГУ МЧС Пермского края perm.aif.ru сообщили, что спасатели проводят разведку. Персонал отеля, который вышел на улицу, предположил, что задымление возникло в ресторане, расположенном на первом этаже здания. Через несколько минут пожарные подразделения отъехали от здания, а задымление прекратилось.