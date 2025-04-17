МЧС объяснило причины чёрного дыма над отелем «Урал» в центре Перми

Причины появления чёрного дыма над отелем «Урал» в центре Перми рассказали в ГУ МЧС Пермского края.
Речь идёт о задымлении, которое заметили днём 17 апреля. По словам пермяков, чёрный дым и запах гари наблюдался над зданием отеля «Урал». Корреспондент perm.aif.ru прибыл на место и выяснил, что клубы дыма шли из вытяжных труб здания. Около 12:10 часов на место происшествия прибыли пожарные.
В ГУ МЧС Пермского края perm.aif.ru сообщили, что спасатели проводят разведку. Персонал отеля, который вышел на улицу, предположил, что задымление возникло в ресторане, расположенном на первом этаже здания. Через несколько минут пожарные подразделения отъехали от здания, а задымление прекратилось.
Как рассказали в главном управлении МЧС региона, причиной стало возгорание вытяжки у мангала в ресторане «Аджика». Во время инцидента 25 работников общепита эвакуировались, а один из поваров не допустил распространения пламени — молодой человек потушил огонь порошковым огнетушителем.
Обстоятельства происшествия сейчас устанавливает дознаватель ГУ МЧС России по Пермскому краю.