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В Татарстане по нацпроекту приступили к ремонту автодороги в Спасском районе

В рамках реализации нацпроекта Инфраструктура для жизни в Спасском муниципальном районе РТ начался ремонт автодороги Ким Кузнечиха Лесная Хмелевка на участке км 40,1 км 41,4 протяженностью 1,2 км и шириной проезжей части 7 метров. Об этом сообщает Минтранс РТ.

Источник: предоставлено Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ

На объекте предусмотрены работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия, укладке выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16НН, устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-11 на площади более 8400 кв. м и по укреплению обочин щебнем с расклинцовкой асфальтогранулятом на площади более 2 тыс. кв. м.

Заказчиком работ является ГКУ «Главтатдортранс», подрядной организацией — ОАО «Алексеевскдорстрой».

Напомним, обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них. Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Раис Татарстана Рустам Минниханов неоднократно подчеркивал, что одной из приоритетных задач региона остается создание современной транспортной системы, отвечающей текущим и будущим потребностям, а также обеспечивающей безопасность и мобильность на дорогах. В 2025 году в РТ запланирован ремонт более 200 километров региональных дорог. Также будет приведено в нормативное состояние более 17 искусственных сооружений.