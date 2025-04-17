В Татарстане по нацпроекту приступили к ремонту автодороги в Спасском районе

Напомним, обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них. Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Раис Татарстана Рустам Минниханов неоднократно подчеркивал, что одной из приоритетных задач региона остается создание современной транспортной системы, отвечающей текущим и будущим потребностям, а также обеспечивающей безопасность и мобильность на дорогах. В 2025 году в РТ запланирован ремонт более 200 километров региональных дорог. Также будет приведено в нормативное состояние более 17 искусственных сооружений.