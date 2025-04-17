Мужчина сохранил 900 тысяч долларов, вернувшись из США в Россию на операцию

УЛАН-УДЭ, 17 апр — РИА Новости. Мужчина специально вернулся в Бурятию для бесплатной трансплантации почки из Америки, где данная операция обошлась бы ему в 900 тысяч долларов, сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
«Навестила нашего земляка, который специально вернулся из Америки домой на операцию по трансплантации почки. Операция прошла успешно… По его словам, стоимость данной операции — родственной трансплантации — в Америке обошлась бы ему в 900 тысяч долларов. В России же подобные операции проводятся бесплатно», — написала Лудупова в своем Telegram-канале.
Она поблагодарила команду врачей Республиканской клинической больницы за слаженную работу, высокое мастерство, постоянное совершенствование навыков, внедрение новых методов, чуткий профессиональный подход к каждому пациенту.
«В нашей республике продолжает развиваться высокотехнологичная помощь, становясь еще доступнее! Этот случай является ярким примером того, что наша отечественная медицина находится на высоком уровне, а наши бурятские врачи — это настоящие высококвалифицированные профессионалы своего дела», — подчеркнула министр.
По ее словам, Бурятия стала 35-м регионом, который внедрил трансплантацию органов. Данная программа в республике действует с 2019 года.