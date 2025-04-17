Мужчина сохранил 900 тысяч долларов, вернувшись из США в Россию на операцию

«Навестила нашего земляка, который специально вернулся из Америки домой на операцию по трансплантации почки. Операция прошла успешно… По его словам, стоимость данной операции — родственной трансплантации — в Америке обошлась бы ему в 900 тысяч долларов. В России же подобные операции проводятся бесплатно», — написала Лудупова в своем Telegram-канале.