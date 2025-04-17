96 воронежским пенсионерам и инвалидам автоматически назначили доплату за уход

С начала 2025 года Социальный фонд начал по-новому предоставлять выплату для оплаты ухода за людьми старше 80 лет и инвалидами 1 группы. Пособие составляет 1200 рублей в месяц. В воронежском отделении СФР уточнили, что даже если ранее уход не был оформлен, подавать заявление не нужно.