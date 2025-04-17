96 воронежским пенсионерам и инвалидам автоматически назначили доплату за уход

С начала 2025 года Социальный фонд начал по-новому предоставлять выплату для оплаты ухода за людьми старше 80 лет и инвалидами 1 группы. Пособие составляет 1200 рублей в месяц. В воронежском отделении СФР уточнили, что даже если ранее уход не был оформлен, подавать заявление не нужно.
Всего на сегодня выплаты автоматически назначены к пенсиям 96 тысячам неработающих жителей региона старше 80 лет и граждан с инвалидностью I группы. Размер пособия индексируется, как и пенсии.
В отделении уточнили, что трудоспособным неработающим гражданам, продолжающим в 2025 году осуществлять уход, по-прежнему будут начисляться за каждый полный год 1,8 пенсионных коэффициента. Для подтверждения ухода, трудоспособному гражданину нужно обратиться в клиентскую службу отделения СФР по Воронежской области с соответствующим заявлением.
Выплаты в размере 10 тысяч рублей родителям и опекунам, ухаживающим за инвалидами с детства I группы, установленные до 1 января 2025 года, сохранены, изменения их не затрагивают, а в отношении детей с инвалидностью сохраняется прежний порядок предоставления таких выплат, добавили в воронежском отделении СФР.