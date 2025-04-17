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В Калининском районе Новосибирска без света остались почти 400 домов

Коммунальщики ремонтируют электросети.

Источник: Комсомольская правда

Ранним утром 17 апреля в Калининском районе Новосибирска произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее жителей десяти улиц.

Согласно данным, опубликованным на официальном городском портале «Мой Новосибирск», без электроснабжения остались дома на Сельскохозяйственной, Электронной, Саянской, Фадеева, Окружной, Карпатской, Хоккейной, Славянской, Кавалерийской и Малой Кавалерийской улицах.

Согласно интерактивной карте аварийных ситуаций, перебои коснулись не менее 378 зданий, преимущественно частных домовладений. Власти пояснили, что отключение связано с плановыми ремонтными работами на электросетях.