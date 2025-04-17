В 14 районах Иркутской области отключили электричество из-за ветра

В течение недели в Иркутской области наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Местами порывы ветра достигали 27 метров в секунду, а также прошли осадки. В целях безопасности энергетики превентивно отключали электричество в 336 населенных пунктах 14 районов. Благодаря оперативным действиям удалось избежать чрезвычайных ситуаций. Пожарные службы ликвидировали девять возгораний, из которых два были ландшафтные. К счастью, погибших и пострадавших нет. Об этом КП-Иркутск рассказали власти области.