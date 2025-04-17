В 14 районах Иркутской области отключили электричество из-за ветра

В течение недели в Иркутской области наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Местами порывы ветра достигали 27 метров в секунду, а также прошли осадки. В целях безопасности энергетики превентивно отключали электричество в 336 населенных пунктах 14 районов. Благодаря оперативным действиям удалось избежать чрезвычайных ситуаций. Пожарные службы ликвидировали девять возгораний, из которых два были ландшафтные. К счастью, погибших и пострадавших нет. Об этом КП-Иркутск рассказали власти области.
— Днем 18 апреля ожидается ветер 5−10 метров в секунду, местами порывы до 15−20 метров в секунду. По области ожидаются небольшие дожди, в горах Восточного Саяна небольшие, местами умеренные дожди, грозы, — говорится в сообщении властей области.
В среду, 19 апреля, ветер будет дуть с той же силой, а местами возможны порывы. В некоторых районах пройдут небольшие дожди, которые в горах Восточного Саяна могут перейти в мокрый снег и снег. Осадки также ожидаются в центральных районах, а днем — в южных, Усть-Кутском, Киренском и верхнеленских районах.