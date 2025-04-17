Мазута нет: в Севастополе водолазы обследовали берег и морское дно

«Спасательная служба Севастополя проверила все пляжи и дикие места отдыха от Казачьей бухты до мыса Айя, до этого обследовали пляжи Северной стороны. Следов мазута на морском дне и в воде не обнаружено», — написал Развожаев в Telegram-канале.
Он добавил, что исследовали самые труднодоступные места, куда зайти можно только с моря. Специалисты работали четырьмя группами. Проходили по суше, осматривали урез воды, обследовали воду на расстоянии от 2 до 20 метров от берега. А водолазы совершали погружение с катера и осматривали морское дно на расстоянии до 50 метров от берега.
На территории береговой линии основные мероприятия по уборке и вывозу отходов, загрязненных нефтепродуктами, завершили, добавил губернатор Севастополя.
Но мы продолжаем мониторинг и в случае обнаружения загрязнений на пляжах убираем все в оперативном порядке.
Ранее стало известно, что в Крыму преступили к утилизации мазута, который собрали с Черноморского побережья после крушения танкеров в Керченском проливе.