Мазута нет: в Севастополе водолазы обследовали берег и морское дно

Он добавил, что исследовали самые труднодоступные места, куда зайти можно только с моря. Специалисты работали четырьмя группами. Проходили по суше, осматривали урез воды, обследовали воду на расстоянии от 2 до 20 метров от берега. А водолазы совершали погружение с катера и осматривали морское дно на расстоянии до 50 метров от берега.