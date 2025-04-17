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Мазута нет: в Севастополе водолазы обследовали берег и морское дно

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Береговая линия и прибрежная часть морского дна в Севастополе полностью обследована — следов мазута не обнаружено. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

«Спасательная служба Севастополя проверила все пляжи и дикие места отдыха от Казачьей бухты до мыса Айя, до этого обследовали пляжи Северной стороны. Следов мазута на морском дне и в воде не обнаружено», — написал Развожаев в Telegram-канале.

Он добавил, что исследовали самые труднодоступные места, куда зайти можно только с моря. Специалисты работали четырьмя группами. Проходили по суше, осматривали урез воды, обследовали воду на расстоянии от 2 до 20 метров от берега. А водолазы совершали погружение с катера и осматривали морское дно на расстоянии до 50 метров от берега.

На территории береговой линии основные мероприятия по уборке и вывозу отходов, загрязненных нефтепродуктами, завершили, добавил губернатор Севастополя.

Но мы продолжаем мониторинг и в случае обнаружения загрязнений на пляжах убираем все в оперативном порядке.

уточнил Развожаев

Ранее стало известно, что в Крыму преступили к утилизации мазута, который собрали с Черноморского побережья после крушения танкеров в Керченском проливе.