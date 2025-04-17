Свердловчане стали чаще заказывать еду и питаться в кафе

Жители Свердловской области стали чаще посещать заведения общественного питания и пользоваться доставкой. В феврале оборот готовой еды в регионе увеличился на 13%. Об этом говорится в докладе Центрального банка России «Региональная экономика».
Как отмечают свердловские экономисты, спрос на готовую еду увеличился в том числе из-за растущей популярности служб доставки.
— Сейчас владельцы кафе и ресторанов развивают и совершенствуют свои приложения, расширяя продуктовую линейку и сокращая время доставки, а пользователи ценят онлайн-сервисы за удобство и быстроту, — сообщили в Центробанке.
По данным аналитиков, продолжает расти и популярность маркетплейсов. Доля онлайн-продаж в общем торговом обороте достигла 14%. Чаще всего уральцы заказывают через интернет продукты питания, товары для дома, мебель, одежду и технику.
Напомним, рынок легковых автомобилей в Свердловской области тоже претерпел изменения. Аналитики составили рейтинг машин, которые наиболее вероятно потеряют в цене на территории региона.