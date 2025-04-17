В Челябинской области на продажу выставили сельскую школу

Площадь здания составляет около 1,8 тыс. кв.м. У строения железобетонные стены и плиты перекрытия, деревянные полы, окна. Объект можно подключить к отоплению и электрическим сетям. В рамках лота также продается земельный участок, на котором стоит школа, — площадью 10,8 тыс. кв.м.