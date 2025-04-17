В Челябинской области на продажу выставили сельскую школу

Информация о лоте опубликована на сайте электронной площадки РТС-тендер.
«Комитет по управлению муниципальным имуществом Нязепетровского района в рамках приватизации выставил на продажу здание сельской школы», — говорится в комментарии.
Сообщается, что на продажу выставлено двухэтажное здание МОУ «Нестеровская основная общеобразовательная школа» 1989 года постройки.
Площадь здания составляет около 1,8 тыс. кв.м. У строения железобетонные стены и плиты перекрытия, деревянные полы, окна. Объект можно подключить к отоплению и электрическим сетям. В рамках лота также продается земельный участок, на котором стоит школа, — площадью 10,8 тыс. кв.м.
Начальная цена продажи составляет около 1,9 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 13 мая 2025 года. Торги должны пройти на площадке РТС-тендер 15 мая.