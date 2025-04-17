В домах Екатеринбурга включат отопление на полную мощность

В Екатеринбурге начали подготовку к новому отопительному сезону, не завершив текущий. Для этого в домах проведут испытания тепловых сетей максимальной температурой. Об этом сообщает официальный портал Екатеринбурга.
Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) проведут испытания в домах
«В целях безопасности на время испытаний от теплоснабжения должны быть отключены жилые дома с неисправными системами регулирования, а также социальные объекты. В остальных домах системы отопления должны быть открыты», — уточнили в ЕТК.
Работы пройдут по графику:
— 22 апреля с 10:00 до 17:00 часов от котельной на Гурзуфской в Юго-Западном микрорайоне, Центре, на ВИЗе, Широкой Речке (максимальная температура — до 125 градусов);
— 23 апреля с 10:00 до 16:00 часов от котельной на Луганской, 27 в жилых домах по улице Луганской (максимальная температура — до 95 градусов);
— 23 апреля с 10:00 до 16:00 часов от котельной на Мурзинской, 1б, в поселке Калиновка (максимальная температура — до 95 градусов);
— 24 апреля с 10:00 до 16:00 часов от котельной на Ремонтном, 10, в поселке Исток (максимальная температура — до 95 градусов).
Энергетики призывают граждан в указанные дни быть очень внимательными и осторожными. Следует:
— не допускать, чтобы дети играли вблизи теплосетей;
— не приближаться к месту парения, так как под асфальтом может находиться промоина;
— не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам, так как можно провалиться в яму;
— не подходить к автомобилям, если они припаркованы в зоне разлива;
— если разлив застал в транспорте — нельзя покидать его, даже если водитель открыл двери;
— не оставлять автотранспорт над люками колодцев, вблизи наружных трубопроводов;
— в помещениях в случае резкого повышения температуры проводить проветривание.
При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций необходимо звонить диспетчеру ЕТК по номеру 329−37−01 или в ЕДДС — 222−3−005.