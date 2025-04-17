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В домах Екатеринбурга включат отопление на полную мощность

В рамках подготовки к новому отопительному сезону в екатеринбургских квартирах включат отопление на полную мощность.

В Екатеринбурге начали подготовку к новому отопительному сезону, не завершив текущий. Для этого в домах проведут испытания тепловых сетей максимальной температурой. Об этом сообщает официальный портал Екатеринбурга.

Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) проведут испытания в домах 22—24 апреля.

«В целях безопасности на время испытаний от теплоснабжения должны быть отключены жилые дома с неисправными системами регулирования, а также социальные объекты. В остальных домах системы отопления должны быть открыты», — уточнили в ЕТК.

Работы пройдут по графику:

— 22 апреля с 10:00 до 17:00 часов от котельной на Гурзуфской в Юго-Западном микрорайоне, Центре, на ВИЗе, Широкой Речке (максимальная температура — до 125 градусов);

— 23 апреля с 10:00 до 16:00 часов от котельной на Луганской, 27 в жилых домах по улице Луганской (максимальная температура — до 95 градусов);

— 23 апреля с 10:00 до 16:00 часов от котельной на Мурзинской, 1б, в поселке Калиновка (максимальная температура — до 95 градусов);

— 24 апреля с 10:00 до 16:00 часов от котельной на Ремонтном, 10, в поселке Исток (максимальная температура — до 95 градусов).

Энергетики призывают граждан в указанные дни быть очень внимательными и осторожными. Следует:

— не допускать, чтобы дети играли вблизи теплосетей;

— не приближаться к месту парения, так как под асфальтом может находиться промоина;

— не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам, так как можно провалиться в яму;

— не подходить к автомобилям, если они припаркованы в зоне разлива;

— если разлив застал в транспорте — нельзя покидать его, даже если водитель открыл двери;

— не оставлять автотранспорт над люками колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

— в помещениях в случае резкого повышения температуры проводить проветривание.

При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций необходимо звонить диспетчеру ЕТК по номеру 329−37−01 или в ЕДДС — 222−3−005.