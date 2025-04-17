Уфимские врачи смогли вылечить тяжелый случай рака крови у девочки-подростка

Результаты лечения оказались успешными: если изначально злокачественные клетки поразили 96% костного мозга, то к 15-му дню терапии их количество снизилось до нуля. Сейчас пациентка переведена в обычное отделение, ее жизни ничего не угрожает, хотя предстоит длительный курс реабилитации.