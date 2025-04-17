Уфимские врачи смогли вылечить тяжелый случай рака крови у девочки-подростка

В Уфе специалисты Центра детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы справились синдрома опухолевого распада. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
15-летняя пациентка с острым лейкозом поступила с критическим осложнением — погибшие злокачественные клетки вызвали тяжелое поражение почек. В течение 20 дней реанимационной терапии девочке дважды проводили процедуры гемодиализа на аппарате «искусственной почки», одновременно продолжая химиотерапию.
Результаты лечения оказались успешными: если изначально злокачественные клетки поразили 96% костного мозга, то к 15-му дню терапии их количество снизилось до нуля. Сейчас пациентка переведена в обычное отделение, ее жизни ничего не угрожает, хотя предстоит длительный курс реабилитации.
Рахматуллин подчеркнул, что ранее такие сложные случаи требовали перевода детей в федеральные центры. Теперь благодаря современному оснащению и квалификации специалистов Республиканского онкоцентра тяжелобольные дети могут получать высокотехнологичную помощь, не покидая Башкирию.
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