Генпрокуратура поддержит обмен данных по переводам на счетах мигрантов

«Первую инициативу… которую можно поддержать — про обмен данными между банками и органами, осуществляющими учет граждан, в том числе нерезидентов. У нас сейчас можно спокойно прийти с пластиковой картой, открыть счет, вывести деньги. У нас нет у банков такого доступа, очень важно было бы организовать такой обмен данными, чтобы мы могли понимать, кто этим средства выводит. Потому что там прямо автобусами привозят иногда мигрантов. Они сами не понимают, может быть, до конца своих действий», — сказал Баукин на круглом столе в Совете Федерации по теме «Укрепление национальной и международной финансовой безопасности».