В Московском зоопарке поселились морские зайцы Макс и Чарли

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Московский зоопарк пополнился морскими зайцами — Максом и Чарли, сообщается в Telegram-канале учреждения.
«К нам приехали два морских зайца. Это молодые самцы, их зовут Макс и Чарли. Они прибыли в столицу из передвижного цирка. Ранее из этого же цирка в Московский зоопарк несколько лет назад приехал морской заяц Гарри», — говорится в публикации.
В зоопарке добавили, что первый месяц морские зайцы, они же лахтаки, были на карантине, а сейчас их уже можно видеть в павильоне «Ластоногие». Чарли и Макс поселились в одном бассейне. В первую половину дня с ними плавают самки моржа Роузи и Раиса и ларга Буся, а после обеда в бассейн переводят самок сивуча Лизу, Машу и Малышку. Лахтак Гарри давно поселился в другом бассейне, объединять его с сородичами зоологи пока не планируют.
«Максу и Чарли по семь лет, они считаются подростками. Новоселы адаптируются к новому месту и демонстрируют хороший аппетит. Они приехали к нам с дефицитом веса — так, по прибытии они весили порядка 80−90 килограммов каждый, и за первый месяц они наели по 15 килограммов. Для сравнения: их ровесник Гарри, которому также семь лет, весит почти вдвое больше — порядка 180 килограммов», — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
По характеру морские зайцы спокойные и миролюбивые и отлично уживаются с новыми соседями. Чарли и Макс — коммуникабельные животные, охотно контактируют с зоологами, осваивают новые навыки и позволяют проводить все необходимые ветеринарные манипуляции. В зоопарках и аквариумах лахтаки живут крайне редко из-за особенностей содержания, а также из-за характера этих животных. На сегодня Чарли, Макс и Гарри — единственные морские зайцы в нашей стране, которые живут вне природы.