В Московском зоопарке поселились морские зайцы Макс и Чарли

В зоопарке добавили, что первый месяц морские зайцы, они же лахтаки, были на карантине, а сейчас их уже можно видеть в павильоне «Ластоногие». Чарли и Макс поселились в одном бассейне. В первую половину дня с ними плавают самки моржа Роузи и Раиса и ларга Буся, а после обеда в бассейн переводят самок сивуча Лизу, Машу и Малышку. Лахтак Гарри давно поселился в другом бассейне, объединять его с сородичами зоологи пока не планируют.