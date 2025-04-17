Более пяти тысяч волонтеров помогут в мероприятиях ко Дню Победы в Москве

«Больше пяти тысяч волонтеров Москвы помогут в мероприятиях ко Дню Победы. Наши добровольцы: встретят ветеранов на вокзалах и в аэропортах, будут сопровождать их к местам проживания; на различных городских площадках раздадут георгиевские ленты; расскажут истории о героях Великой Отечественной войны, в честь которых названы столичные улицы», — написал Собянин.