Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более пяти тысяч волонтеров помогут в мероприятиях ко Дню Победы в Москве

Собянин: более пяти тысяч волонтеров примут участие в мероприятиях ко Дню Победы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Более 5 тысяч волонтеров будут помогать в мероприятиях к юбилею победы в Великой Отечественной войне, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Больше пяти тысяч волонтеров Москвы помогут в мероприятиях ко Дню Победы. Наши добровольцы: встретят ветеранов на вокзалах и в аэропортах, будут сопровождать их к местам проживания; на различных городских площадках раздадут георгиевские ленты; расскажут истории о героях Великой Отечественной войны, в честь которых названы столичные улицы», — написал Собянин.

Он отметил, что в рамках акции «Спасибо герою» волонтеры помогут всем желающим подписать открытки с поздравлениями для ветеранов и участников СВО. Также они будут работать на параде Победы на Красной площади.