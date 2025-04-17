Нижегородцев начали массово штрафовать за проезд по «выделенке»

Новая система контроля выделенной полосы заработала на Окском съезде в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе заседания комитета Заксобрания по транспорту и дорожному хозяйству Нижегородской области 17 апреля.
Ноу-хау, которое представил специалист Центра организации дорожного движения (ЦОДД), за 10 дней помогло выявить почти 3 тысячи нарушений.
«Ежедневно сотни автомобилистов поднимаются по Окскому съезду по выделенной полосе для общественного транспорта, а перед камерой вклиниваются в соседнюю полосу. С апреля этот трюк не работает — торопыги, ждите штрафы», — написал в своем телеграм-канале спикер Заксобрания Евгений Люлин.
По его словам, штрафы — не самоцель, а воспитательная мера. Благодаря им аварийность в Нижегородской области за 3 года снизилась втрое.
При этом чаще всего штрафуют за превышение скорости: за 2024 год 600 камер фотовидеофиксации выявили почти 3 млн случаев лихачества.
«В этом году треть камер переедут на новые места. Если хотите сберечь свои деньги, то пора сбавлять скорость», — обратился Люлин к любителям погонять.
Также продолжится замена камер на новые, которые фиксируют 24 вида нарушений. Транспортный комитет рекомендовал ЦОДДу установить несколько камер на новом Борском мосту и на запланированной к открытию в мае выделенной полосе вдоль проходных ГАЗа.
Евгений Люлин добавил, что 25% штрафов теперь уходят в федеральный бюджет, хотя расходы по-прежнему несут регионы.
«Это тема для разговора на Совете законодателей ПФО», — заключил он.
Ранее сообщалось, что нарушителей ловят на трассе М-12 в Нижегородской области.