Нижегородцев начали массово штрафовать за проезд по «выделенке»

«Ежедневно сотни автомобилистов поднимаются по Окскому съезду по выделенной полосе для общественного транспорта, а перед камерой вклиниваются в соседнюю полосу. С апреля этот трюк не работает — торопыги, ждите штрафы», — написал в своем телеграм-канале спикер Заксобрания Евгений Люлин.