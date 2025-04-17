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Это не лето, это апрель: в Беларусь идет ранняя жара

В апреле погода вынуждала белорусов постоянно делать выбор между теплым пальто или легкой курткой. Но, по прогнозам синоптиков, в ближайшее дни можно обойтись и без верхней одежды.

Сейчас в Ричмонде: +4° 0 м/с 75% 762 мм рт. ст. +9°
Источник: Смартпресс

Теплая погода обусловлена влиянием антициклона с центром над севером Каспия. Атмосферный фронт принесет ясное небо, южный ветер и комфортные температуры по всей стране, сообщает «Метеовайб».

В пятницу, 18 апреля, воздух прогреется до +28 °C, а ночные температуры будут держаться на уровне +8..+14 °C. В Минске — до +26 °C днем, без осадков и почти без облаков.

В субботу, 19 апреля, тоже преимущественно сухо, но на западе возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью — до +15 °C, днем — +20..+27 °C.

Для апреля такие температуры близки к рекордным. Например, +26,2 °C, зафиксированные в Житковичах 17 апреля 1972 года, до сих пор остаются максимумом для этой даты.