Это не лето, это апрель: в Беларусь идет ранняя жара

Теплая погода обусловлена влиянием антициклона с центром над севером Каспия. Атмосферный фронт принесет ясное небо, южный ветер и комфортные температуры по всей стране, сообщает «Метеовайб».
В пятницу, 18 апреля, воздух прогреется до +28 °C, а ночные температуры будут держаться на уровне +8..+14 °C. В Минске — до +26 °C днем, без осадков и почти без облаков.
В субботу, 19 апреля, тоже преимущественно сухо, но на западе возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью — до +15 °C, днем — +20..+27 °C.
Для апреля такие температуры близки к рекордным. Например, +26,2 °C, зафиксированные в Житковичах 17 апреля 1972 года, до сих пор остаются максимумом для этой даты.