Цветом и яркостью свечения редкоземельных элементов научились управлять

«Раньше изменение цвета свечения уже наблюдали, но не понимали, как это работает. Сейчас при участии наших коллег-физиков нам удалось разобраться в механизме этого эффекта. Мы специально создавали соединения с нетипичным для лантанидов электронным строением. Не ограничиваясь одним примером, мы сделали серию соединений от церия до тербия, чтобы увидеть, как меняются свойства, и найти общие закономерности», — пояснил один из авторов открытия из НИУ ВШЭ Даниил Бардонов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.