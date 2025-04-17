Что можно и нельзя делать в Великую пятницу 18 апреля, которую называют Страстной

По традиции, было принято ходить в церковь. День подходит для того, чтобы провести его в молитве. К слову, предки верили: если отказаться от еды, то Господь может простить человеку все его грехи. Также из церкви старались принести 12 свечей. Их ставили дома перед иконами и оставляли догорать до конца. Подобным, как считалось, можно привлечь финансовое благополучие.