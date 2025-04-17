Что можно и нельзя делать в Великую пятницу 18 апреля, которую называют Страстной

Великая, или Страстная пятница перед Пасхой наступила у православных верующих в Беларуси 18 апреля 2025 года.
Великая пятница, история.
В Евангелие написано, что именно в пятницу Христос, преданный своим учеником Иудой, предстал перед судом прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Он вынес приговор, который был связан с казнью Иисуса Христа через распятие на кресте. Указанная казнь состоялась на горе Голгофе.
Великая пятница, традиции.
В Великую, или Страстную пятницу в храмах в вечернее время проводится специальная служба — погребение. Так, из алтаря в центральную часть церкви выносят Плащаницу. После этого прихожане, которые держат свечи и священники вместе с ней вокруг храма. Верующие, по завершению службы, стараются поклониться Плащанице. А зажженные свечи приносят домой. В указанный день в храмах не звонят колокола, а алтарь занавешен черным полотном.
Великая пятница, что нельзя делать.
Не следует заниматься ремонтом. Также под запретом бытовые дела. Страстная пятница является самым строгим днем Великого поста. Рекомендуется отказаться от посещения увеселительных мероприятий и заведений. Не стоит устраивать пышных застолий — в указанный день верующие едят только хлеб и пьют воду (это следует делать, исходя из возможностей организма и состояния здоровья). В Великую пятницу запрещена близость, она считается греховной.
Великая пятница, что можно делать.
По традиции, было принято ходить в церковь. День подходит для того, чтобы провести его в молитве. К слову, предки верили: если отказаться от еды, то Господь может простить человеку все его грехи. Также из церкви старались принести 12 свечей. Их ставили дома перед иконами и оставляли догорать до конца. Подобным, как считалось, можно привлечь финансовое благополучие.
Великая пятница, народные традиции.
Согласно приметам, сильный дождь говорит про большое количество грибов. О хорошей погоде предвещает тепло в дневное время и прохлада — ночью.
Кстати, мы узнали, скидки в универмагах Минска в апреле 2025: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».
Ранее ЖКХ назвало сумму, в которую минчанам обходится ремонт подъездов.
А еще мы собрали, что известно о реновации жилья в Беларуси, какие дома не попадут под капремонт и что построят на их месте: «Не можем постоянно проводить капремонты».