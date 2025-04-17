Цифровой надзор. Дорожные камеры в Крыму стали фиксировать новые нарушения

Камеры, установленные над дорожным полотном, бдят за соблюдением скоростного лимита. Вопреки расхожему среди туристов мнению, трасса А-291 — не магистраль, и большую часть пути можно ехать по ней со скоростью не более 90 км/ч, но при этом нужно внимательно смотреть на дорожные знаки. Несмотря на то, что трасса открыта для движения на всём протяжении от Керчи до Севастополя, ее постоянно совершенствуют и добавляют новые съезды и развязки. Поэтому на некоторых участках скорость может быть ограничена 50 км/ч. И в таких случаях за ограничивающим скорость знаком обязательно будет стоять нестационарная камера на штативе-треноге.