Цифровой надзор. Дорожные камеры в Крыму стали фиксировать новые нарушения

Трасса «Таврида», протянувшаяся через весь полуостров от Крымского моста до Севастополя, как живая лента, вплетается в пейзажи полуострова. Но за этой почти поэтичной гармонией скрывается строгий цифровой надзор: сотни камер, как недремлющие стражи, следят за каждым километром пути. Они стали неотъемлемой частью дороги с момента её открытия в 2020 году. Одни следят за скоростью, другие за разметкой, третьи — за ремнями безопасности. А недавно к ним присоединились и те, что ловят водителей с телефоном у уха.
Главная артерия Крыма под контролем.
Трасса А-291 «Таврида», протянувшаяся от Керченского моста до Севастополя, не только связала восток и запад полуострова, но и задала новые стандарты развития дорожной сети — до вхождения Крыма в состав Российской Федерации многие участки нынешних магистралей представляли собой узкие двухполосные дороги с разбитым покрытием, а сегодня стали частью современной транспортной инфраструктуры. С момента открытия движения в августе 2020 года по «Тавриде» проехало более 23 млн автомобилей.
«Одной из важнейших дорожных артерий является трасса А-291 “Таврида”, которая проходит через весь Крым с востока на запад. С августа 2020 года — момента запуска движения по магистрали — на “Тавриде” зафиксировано более 23 млн проездов, а среднесуточная интенсивность движения составила порядка 14 тыс. автомобилей», рассказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
И, как всегда происходит в подобных случаях, улучшение качества дороги привело к значительному увеличению количества ДТП. Главный бич «Тавриды» — скорость. И единственный инструмент, который может заставить большинство водителей соблюдать скоростной режим — штрафы.
Камеры, установленные над дорожным полотном, бдят за соблюдением скоростного лимита. Вопреки расхожему среди туристов мнению, трасса А-291 — не магистраль, и большую часть пути можно ехать по ней со скоростью не более 90 км/ч, но при этом нужно внимательно смотреть на дорожные знаки. Несмотря на то, что трасса открыта для движения на всём протяжении от Керчи до Севастополя, ее постоянно совершенствуют и добавляют новые съезды и развязки. Поэтому на некоторых участках скорость может быть ограничена 50 км/ч. И в таких случаях за ограничивающим скорость знаком обязательно будет стоять нестационарная камера на штативе-треноге.
Помимо скоростного режима все камеры на «Тавриде» отслеживают наличие ремня безопасности на плече водителя.
«По “Тавриде” стоят камеры над каждым надземным переходом, работают в том числе на ремни безопасности! На чёрной одежде штрафы за ремни не приходят, на остальной — за каждой камерой будет штраф», делятся автомобилисты лайфхаками в соцсетях.
Болтун — находка для бюджета.
Очередной виток технологической революции можно наблюдать на дорогах Севастополя: камеры, ещё вчера следившие лишь за скоростью и разметкой, теперь научились замечать то, что скрыто внутри машин — движение руки, прижатый к уху телефон, наклон головы водителя к экрану.
Новая система работает как цифровой детектив. Камеры с искусственным интеллектом сканируют салон, выискивая подозрительные «улики»: тень устройства в руке, характерный наклон головы, блики экрана. Снимки, где алгоритм заподозрил нарушение, отправляются на двойную проверку. Сначала программа сверяет номер авто с базой данных, затем кадр изучает человек-инспектор. Только после этого водителю приходит «письмо счастья» — штраф в 1500 рублей.
«Это, скажем так, интеллектуальная система, которая способна не только фиксировать обстановку в салоне автомобиля, но и анализировать её, выявлять признаки нарушений. После чего происходит перепроверка этих фотоматериалов в базовом режиме — соответствие государственного регистрационного знака, модели транспортного средства — и выносится постановление», — рассказал начальник Центра фиксации нарушений ГАИ Роман Шипицин.
Как подчеркивают в ГАИ, у каждого есть право на апелляцию. Возможно, за рулем был не владелец, а его сын-студент, спешивший на экзамен. Или камера приняла за телефон зеркальце, которое пассажирка доставала из сумки. Все подобные нюансы рассматривают живые люди, готовые отменить постановление, если доводы окажутся убедительными. Оспорить штраф можно через портал Госуслуг или написать письмо в Центр фиксации административных правонарушений ГАИ.
Многие водители наивно полагают, что карта на экране смартфона — достаточное оправдание для использования устройства за рулем. Но закон непреклонен: даже если вы сверяете маршрут, телефон должен быть закреплен в держателе или подключен к мультимедийной системе. Разговор через гарнитуру разрешен, но за СМС-переписку теперь грозит штраф в полторы тысячи рублей.