В новосибирском Академгородке началось проектирование станции «Университетская»

В Академгородке продвигается проект строительства новой железнодорожной станции «Университетская». Город уже оформил землю, а в этом году начнутся предпроектные работы. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
По словам мэра Максима Кудрявцева, РЖД займётся строительством самой станции, а город — проектированием подъездной дороги.
Сейчас идёт формирование дорожной карты, где будет определен весь порядок работ: от этапа проектирования до ввода станции в эксплуатации.
Напомним, что ранее мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что город продолжит развивать троллейбусный парк. Чтобы довести долю машин с автономным ходом до 100%, нужно ещё 60 единиц. Закупка электробусов пока не планируется, но возможна в рамках пилотных проектов.