В новосибирском Академгородке началось проектирование станции «Университетская»

Напомним, что ранее мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что город продолжит развивать троллейбусный парк. Чтобы довести долю машин с автономным ходом до 100%, нужно ещё 60 единиц. Закупка электробусов пока не планируется, но возможна в рамках пилотных проектов.