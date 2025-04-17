В крупном уфимском вузе сработала пожарная сигнализация

Сегодня, 17 апреля, в Уфе эвакуировали корпус крупного вуза. Об этом «КП-Уфа» с места событий рассказал очевидец.
По словам нашего собеседника, в гуманитарном корпусе Уфимского университета науки и технологий, расположенном по улице Карла Маркса, 3/1, сработала пожарная сигнализация. К зданию подъехали три пожарные машины. Прошла эвакуация студентов и сотрудников учреждения.
К счастью, тревога оказалась учебной, и никто не пострадал. Студентов заверили, что учебный процесс продолжится.
Как сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе МЧС Башкирии, было эвакуировано около 800 человек.
— Была сработка пожарной сигнализации, пожарные МЧС России проверили — ложное, — рассказали представители ведомства.
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