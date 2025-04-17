Когда запустят пассажирские поезда между Крымом и Херсонской областью

«Для возобновления пассажирских перевозок все готово. Есть и вагоны, и проверенные железнодорожные пути, разработаны графики движения поездов. Как только будут достигнуты условия обеспечения безопасности, железнодорожные пассажирские перевозки будут открыты», — сказал руководитель области.
Он отметил, что грузовые поезда между двумя регионами уже ходят. Открытию пассажирского сообщения препятствует только проблема безопасной перевозки людей, поскольку железные дороги менее защищены от даже неприцельных ударов, чем автомобильные магистрали, пояснил губернатор.
Сальдо добавил, что запуск поездов будет способствовать росту туристического потока не только в Крым, но и на курорты Азовского и Черного морей в Херсонской области.
В начале апреля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью «Известиям» сообщил, что к запуску поездов из новых регионов России в Крым все готово, однако пока его откладывают в целях безопасности. По его словам, вокзал в Мариуполе отремонтирован, часть железных дорог восстановлена. Поезда уже могли бы отправиться в Крым, Москву и Санкт-Петербург.