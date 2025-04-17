Когда запустят пассажирские поезда между Крымом и Херсонской областью

В начале апреля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью «Известиям» сообщил, что к запуску поездов из новых регионов России в Крым все готово, однако пока его откладывают в целях безопасности. По его словам, вокзал в Мариуполе отремонтирован, часть железных дорог восстановлена. Поезда уже могли бы отправиться в Крым, Москву и Санкт-Петербург.