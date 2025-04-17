Форум работодателей проходит в Иркутске

Участники форума смогут почерпнуть новые знания сразу в нескольких тематических секциях, ведь в них будут задействованы эксперты различных сфер экономики. К примеру, будут созданы такие направления, как «Охрана труда и промышленная безопасность», приуроченная ко Всемирному дню охраны труда, «Областная инвестиционная политика: институты развития и меры поддержки».