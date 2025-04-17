Форум работодателей проходит в Иркутске

В Научной библиотеке им. Распутина в Иркутске сегодня, 17 апреля, проходит форум работодателей. Одной из главных тем мероприятия является обеспечение экономики региона специалистами.
— Потребность в квалифицированных, компетентных сотрудниках, преданных своему делу на предприятиях региона, растет. Поэтому необходимо выработать эффективные меры для решения данного вопроса. Уверен, форум придаст импульс реализации прорывных идей и решений, поможет запуску востребованных проектов, — сказал Георгий Кузьмин, зампредседателя кабмина региона.
Участники форума смогут почерпнуть новые знания сразу в нескольких тематических секциях, ведь в них будут задействованы эксперты различных сфер экономики. К примеру, будут созданы такие направления, как «Охрана труда и промышленная безопасность», приуроченная ко Всемирному дню охраны труда, «Областная инвестиционная политика: институты развития и меры поддержки».