Общество «Знание» проведет марафон в честь 80-летия Победы

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российское общество «Знание» 28 апреля проведет марафон в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в организации.
«Двадцать восьмого апреля во всех федеральных округах страны стартует просветительский марафон Знание. Первые, организованный Российским обществом “Знание” в честь 80-летия Великой Победы. Центральной площадкой станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве», — говорится в сообщении.
Роль Великой Отечественной войны в истории, ее значение для настоящего и будущего россиян обсудят с молодежью потомки ветеранов войны, защитники Отечества, военкоры, государственные деятели, экономисты, ученые, деятели культуры и искусства.
«Великая Отечественная война — историческое событие, которое коснулось каждой семьи в России, каждого из нас лично. Подвиг, который совершили наши предки, — это больше, чем просто память. Я считаю, что это ориентир для каждого из нас, и, потеряв его, мы потеряем себя, тот фундамент, на котором сегодня стоит Россия. Наша святая обязанность — бережно хранить правду о той войне, передавать её молодежи, тем, кому уже завтра предстоит развивать и оберегать Родину», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Всего на марафоне соберутся более 25 тысяч молодых людей. Их ждут свыше 130 выступлений лекторов Российского общества «Знание».