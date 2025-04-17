Общество «Знание» проведет марафон в честь 80-летия Победы

«Великая Отечественная война — историческое событие, которое коснулось каждой семьи в России, каждого из нас лично. Подвиг, который совершили наши предки, — это больше, чем просто память. Я считаю, что это ориентир для каждого из нас, и, потеряв его, мы потеряем себя, тот фундамент, на котором сегодня стоит Россия. Наша святая обязанность — бережно хранить правду о той войне, передавать её молодежи, тем, кому уже завтра предстоит развивать и оберегать Родину», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.