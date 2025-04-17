Комитет ГД обратится в Генпрокуратуру из-за нарушений при тестах мигрантов

В четверг Володин заявил, что Госдума возьмет на контроль выявленные Рособрнадзором нарушения со стороны вузов, тестирующих мигрантов на знание русского языка, соответствующее поручение дано комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции. Председатель Госдумы напомнил, что на протяжении 2024 и 2025 годов Госдума инициировала и приняла 15 законов, относящихся к борьбе с незаконной миграцией. Он уточнил, что все данные нормы вступили в силу и начали работать. По его словам, важно, чтобы теперь было эффективно выстроено их правоприменение.