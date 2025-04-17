Домашний арест продлили министру сельского хозяйства Ростовской области

Заместителю губернатора, министру сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константину Рачаловскому продлили домашний арест еще на два месяца — до 17 июня. Об этом говорится в постановлении Ленинского районного суда от 15 апреля.
Также известно, что советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова суд оставил под стражей до 20 июня.
Напомним, Константина Рачаловского задержали в феврале. Его заподозрили в превышении должностных полномочий во время реализации госпрограммы развития сельского хозяйства. По версии следствия, он незаконно выделял финансовую поддержку сельхозпредприятиям.
Ранее также сообщалось, что Виктора Гончарова отправили под арест в конце февраля.