Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Домашний арест продлили министру сельского хозяйства Ростовской области

До 20 июня оставили в СИЗО советника губернатора Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Заместителю губернатора, министру сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константину Рачаловскому продлили домашний арест еще на два месяца — до 17 июня. Об этом говорится в постановлении Ленинского районного суда от 15 апреля.

Также известно, что советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова суд оставил под стражей до 20 июня.

Напомним, Константина Рачаловского задержали в феврале. Его заподозрили в превышении должностных полномочий во время реализации госпрограммы развития сельского хозяйства. По версии следствия, он незаконно выделял финансовую поддержку сельхозпредприятиям.

Ранее также сообщалось, что Виктора Гончарова отправили под арест в конце февраля.