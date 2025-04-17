Пасха-2025 в Нижнем Новгороде: программа мероприятий на 20 апреля

В 2025 году главный православный праздник — Пасха — отмечается 20 апреля. Публикуем программу пасхальных мероприятий в Нижнем Новгороде.
Крестный ход.
Каждый год в Нижнем Новгороде в честь главного православного праздника проходит традиционный крестный ход. Это торжественный церковный обряд, в рамках которого православные шествуют с большим запрестольным или выносным крестом, иконами и другими святынями.
В этом году пасхальный крестный ход состоится в воскресенье, 20 апреля. Шествие начнет свой путь в 15:00 от Архангельского собора в кремле. Через Зеленский съезд, площадь Народного единства, улицу Рождественскую и Канавинский мост участники крестного хода придут к главному храму Нижнего Новгорода — кафедральному собору Александра Невского.
Царь-пасха и гигантский кулич.
После окончания крестного хода празднование Пасхи продолжится у собора Александра Невского. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятит царь-пасху и гигантский кулич. Всех присутствующих на празднике нижегородцев угостят традиционными пасхальными блюдами. Вес огромной царь-пасхи составит 580 кг — угощение приготовят на молочном заводе в Княгинине Нижегородской области. Размеры у пасхи впечатляющие — основание 90×90 см и высота примерно один метр. Традиционное пасхальное угощение украсят орехами, изюмом и шоколадом.
Изготовлением огромного кулича весом под 200 кг уже более десяти лет занимается нижегородский производитель хлеба. Кулич, высота которого составит около одного метра, украсят цветочными веточками, помадкой и другим сладким декором. В основе приготовления традиционного пасхального угощения лежит старинная технология. Применяется опара — смесь из большого количества яиц, масла, муки, сахарного песка и изюма. Такой большой кулич приходится выпекать слоями, иначе тесто может остаться сырым. Получившиеся части скрепляют вареной сгущенкой. Приготовление кулича состоит из нескольких этапов: опара, замешивание теста, выпекание, сборка и остывание. Процесс занимает более двух дней.
После освещения кулича, царь-пасхи и угощения гостей состоится концерт, который организует Нижегородская епархия.
«Пасхальная» ярмарка.
В пятницу, 18 апреля, на площади Советской состоится «Пасхальная ярмарка». В торговых палатках можно будет купить продукты местных производителей — фермеров и людей, которые ведут личное подсобное хозяйство.
Жителям Нижнего Новгорода предложат традиционную пасхальную продукцию — куличи, яйца, пасху. Кроме того, на ярмарке будут продавать молочные и мясные изделия, соленья, мед и прочее. Местные мастера также предложат нижегородцам изделия из керамики, дерева, кожи
Расписание пасхальных богослужений.
В кафедральном соборе Александра Невского в 23:15 19 апреля состоятся пасхальные богослужения: Пасхальная полунощница, Пасхальная утреня и Божественная литургия. Кроме того, праздничные богослужения запланированы в 91 храме Нижнего Новгорода. Они пройдут в ночь с субботы на воскресенье.
- Так, в храме в честь Собора Пресвятой Богородицы на Рождественской состоится ночное пасхальное богослужение 20 апреля в 00:00.
- В Староярмарочном соборе 19 апреля в 23:30 состоится Повечерие, 20 апреля в 00:00 — Ночная Божественная литургия, а в 9:00 — Поздняя божественная литургия.
- Крестный ход и Пасхальная Утреня состоятся в Вознесенском мужском монастыре 20 апреля в 00:00. В 8:00 состоится Божественная литургия.
- Всенощное бдение и Ночная Божественная литургия пройдут в Благовещенском монастыре 19 апреля в 21:00.
- В церкви Симеона Столпника в кремле 20 апреля в 00:00 состоится Ночное Пасхальное богослужение.
- Пасхальное богослужение проведут в Вознесенской церкви на Ильинской в 23:00 19 апреля.
- В Воскресенской церкви, которая находится на улице Шевченко, в 23:00 19 апреля состоится Ночное Пасхальное богослужение. В 9:00 20 апрель проведут Божественную литургию.
С полным расписанием пасхальных богослужений можно ознакомиться по ссылке.
Погода на Пасху в Нижнем Новгороде.
В выходные 19 и 20 апреля синоптики обещают нижегородцам теплую погоду. Так, в субботу днем воздух прогреется до +25°C. Однако возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха опустится до +21°C. В воскресенье, 20 апреля, ожидается облачная, но теплая погода. Днем синоптики обещают до +25°C, а вечером — +21°C.