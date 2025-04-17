Пасха-2025 в Нижнем Новгороде: программа мероприятий на 20 апреля

Изготовлением огромного кулича весом под 200 кг уже более десяти лет занимается нижегородский производитель хлеба. Кулич, высота которого составит около одного метра, украсят цветочными веточками, помадкой и другим сладким декором. В основе приготовления традиционного пасхального угощения лежит старинная технология. Применяется опара — смесь из большого количества яиц, масла, муки, сахарного песка и изюма. Такой большой кулич приходится выпекать слоями, иначе тесто может остаться сырым. Получившиеся части скрепляют вареной сгущенкой. Приготовление кулича состоит из нескольких этапов: опара, замешивание теста, выпекание, сборка и остывание. Процесс занимает более двух дней.