В Узбекистане появятся студенческие визы

Кроме того, сама возможность получения студенческой визы является индикатором зрелости системы высшего образования и открытости страны для международного академического обмена. Не стоит забывать и об экономическом аспекте: иностранные студенты — это не только плата за обучение, но и дополнительные расходы на проживание, питание и досуг, что напрямую влияет на экономику регионов.