Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане появятся студенческие визы

Vaib.uz (Узбекистан. 17 апреля). На прошедшем в Андижанской области совещании под председательством президента была озвучена интересная инициатива — ввести в стране студенческие визы для иностранных учащихся. Ответственным лицам было поручено в течение месяца разработать и внести соответствующее предложение.

Источник: Vaib.Uz

Почему это важно?

В последние годы Узбекистан активно развивает сферу образования и стремится превратиться в региональный центр академического притяжения. Всё больше иностранных граждан — особенно из соседних стран, таких как Кыргызстан, Таджикистан, а также из Китая и Индии — проявляют интерес к обучению в вузах Узбекистана, особенно в области медицины.

Как отметил президент, только в одной Андижанской области экспорт медицинского образования может превысить $20 миллионов в год. Для этого необходимо создать комфортные и юридически прозрачные условия для пребывания иностранных студентов.

Зачем нужны студенческие визы?

Студенческие визы необходимы, прежде всего, для упрощения миграционного режима: учащимся из других стран не придётся оформлять туристические или рабочие визы, не предназначенные для учёбы. Это создаст условия для их долгосрочного и легального пребывания в Узбекистане в течение всего периода обучения.

Наличие такой визы позволит властям лучше контролировать потоки иностранных студентов, отслеживать их въезд и выезд, что важно для обеспечения безопасности и эффективного планирования образовательной политики.

Кроме того, сама возможность получения студенческой визы является индикатором зрелости системы высшего образования и открытости страны для международного академического обмена. Не стоит забывать и об экономическом аспекте: иностранные студенты — это не только плата за обучение, но и дополнительные расходы на проживание, питание и досуг, что напрямую влияет на экономику регионов.