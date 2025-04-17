В Узбекистане появятся студенческие визы

Почему это важно?
В последние годы Узбекистан активно развивает сферу образования и стремится превратиться в региональный центр академического притяжения. Всё больше иностранных граждан — особенно из соседних стран, таких как Кыргызстан, Таджикистан, а также из Китая и Индии — проявляют интерес к обучению в вузах Узбекистана, особенно в области медицины.
Как отметил президент, только в одной Андижанской области экспорт медицинского образования может превысить $20 миллионов в год. Для этого необходимо создать комфортные и юридически прозрачные условия для пребывания иностранных студентов.
Зачем нужны студенческие визы?
Студенческие визы необходимы, прежде всего, для упрощения миграционного режима: учащимся из других стран не придётся оформлять туристические или рабочие визы, не предназначенные для учёбы. Это создаст условия для их долгосрочного и легального пребывания в Узбекистане в течение всего периода обучения.
Наличие такой визы позволит властям лучше контролировать потоки иностранных студентов, отслеживать их въезд и выезд, что важно для обеспечения безопасности и эффективного планирования образовательной политики.
Кроме того, сама возможность получения студенческой визы является индикатором зрелости системы высшего образования и открытости страны для международного академического обмена. Не стоит забывать и об экономическом аспекте: иностранные студенты — это не только плата за обучение, но и дополнительные расходы на проживание, питание и досуг, что напрямую влияет на экономику регионов.