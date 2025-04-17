Омская область ищет ученых для борьбы с лейкозом КРС

Ключевым моментом исследования станет проверка эффективности препаратов на основе бетулина и его производных для лечения лейкоза. Для этого планируется провести лабораторные эксперименты с контрольной и экспериментальной группами животных. Результаты исследования помогут внедрить жизненно-важные препараты для лечения больных животных.