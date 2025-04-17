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Омская область ищет ученых для борьбы с лейкозом КРС

Предполагается, что ученые проведут испытания экспериментального препарата.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Омской области объявило тендер на 1,6 млн рублей для проведения научной работы по разработке метода профилактики лейкоза крупного рогатого скота. Заболевание уже зафиксировано в четырех районах области: Горьковском, Исилькульском, Павлоградском и Шербакульском.

Исполнителю тендера предстоит обследовать животных на нескольких фермах по разведению молочного КРС. Ученые изучат условия содержания животных, проведут оценку микроклимата, систем жизнеобеспечения и проверят соответствие санитарным нормам. Также специалисты изучат нормативы по питанию, структуру стада и внесут корректировки в рацион при необходимости.

Ключевым моментом исследования станет проверка эффективности препаратов на основе бетулина и его производных для лечения лейкоза. Для этого планируется провести лабораторные эксперименты с контрольной и экспериментальной группами животных. Результаты исследования помогут внедрить жизненно-важные препараты для лечения больных животных.