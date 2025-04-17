Нестерпимая вонь разбудила жителей Сормова утром 17 апреля

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили читатели. Жалобами горожане также делятся и в соцсетях. На неприятный запах, в частности, пожаловались жители центра Сормова. По их словам, пахло сероводором.
«Оставили на ночь приоткрытыми окна, чтобы поступал свежий воздух. В итоге около 4 утра в квартире начало очень сильно вонять канализацией. Пришлось вставать, закрывать окна и пытаться дальше заснуть. Еще и из крана вода с запахом рыбы продолжает течь», — написал читатель.
Подобные сообщения о неприятном запахе поступили и от жителей Мещеры. Они отмечают, что подобное «амбре» в районе распространяется не в первый раз. По словам одной из жительниц, запах был «химическим». Она отметила, что жалобы ничего не меняют. Так как представители служб приезжают, берут пробы и потом говорят, что все в норме. Кстати, на вонь регулярно жалуются и жители Верхних Печёр.
Ранее нижегородцы пожаловались на рыбный запах воды из-под крана. В АО «Нижегородский водоканал» ответили, что причиной стали природные изменения.