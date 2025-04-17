Нестерпимая вонь разбудила жителей Сормова утром 17 апреля

Подобные сообщения о неприятном запахе поступили и от жителей Мещеры. Они отмечают, что подобное «амбре» в районе распространяется не в первый раз. По словам одной из жительниц, запах был «химическим». Она отметила, что жалобы ничего не меняют. Так как представители служб приезжают, берут пробы и потом говорят, что все в норме. Кстати, на вонь регулярно жалуются и жители Верхних Печёр.