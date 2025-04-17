В Уфе утвердили адреса платных муниципальных парковок

Согласно документу, платными станут 1188 мест для парковок на обочинах 9 улиц. Среди них улицы Карла Маркса (200 мест), Пушкина (193 места), Коммунистической (176 места) и Чернышевского (169 мест). Также платная стоянка будет оборудована на улицах Мустая Карима (152 места), Ленина (143 места), Кирова (79 мест), Достоевского (53 места) и Октябрьской революции (24 места).