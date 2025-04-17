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В Калининграде по двухъярусному мосту перестали ходить поезда

Сроки сдачи автомобильного дублёра сильно сдвинулись.

Через двухъярусный мост в Калининграде перестали курсировать поезда. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора АО «Бамтоннельстрой-Мост» Алексей Мельниченко во время рабочего совещания с участием губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.

«Сегодня железнодорожное движение уже переключено на новый мост, по старому двухъярусному движение не осуществляется», — отметил Мельниченко.

Представитель подрядчика объяснил, что строительство ж/д сооружения до конца 2025 года завершится, ожидается ввод в эксплуатацию в полном объёме.

Ранее было объявлено, что по финансовым планам автомобильный дублёр должны завершить только к 2029 году. Но подрядчик уверяет, что может ускорить работы.

Первоначально обещали строительство железнодорожного дублёра закончить к концу 2024 года (что фактически и произошло), а автомобильного — к декабрю 2025-го.