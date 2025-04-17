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В Симферополе расцвела двухцветная магнолия

В парке имени Юрия Гагарина в Симферополе расцвела двухцветная магнолия.

Источник: Парки столицы (г. Симферополь) — Telegram

Об этом сообщили в МБУК «Парки столицы».

Там подчеркнули, что желтые и розовые бутоны на одном дереве — это результат селекции, сращивание двух растений, когда часть одного приращивается к другому.

«У деревьев отличная регенерация: в месте соединения двух частей образуются новые ткани. Благодаря этому мы и можем наблюдать столь необычное цветение», — отметили в учреждении.

Ранее стало известно, что в парке также начали высаживать весенние цветы. Совсем скоро три тысячи разноцветных виол украсят большую клумбу со стороны улицы Мичурина.

18-й парад тюльпанов «Салют Победы» проходит в Никитском ботаническом саду в Крыму. По традиции за период цветения выберут генерала парада тюльпанов — самый красивый, по мнению посетителей.