В Симферополе расцвела двухцветная магнолия

Об этом сообщили в МБУК «Парки столицы».
Там подчеркнули, что желтые и розовые бутоны на одном дереве — это результат селекции, сращивание двух растений, когда часть одного приращивается к другому.
«У деревьев отличная регенерация: в месте соединения двух частей образуются новые ткани. Благодаря этому мы и можем наблюдать столь необычное цветение», — отметили в учреждении.
Ранее стало известно, что в парке также начали высаживать весенние цветы. Совсем скоро три тысячи разноцветных виол украсят большую клумбу со стороны улицы Мичурина.
18-й парад тюльпанов «Салют Победы» проходит в Никитском ботаническом саду в Крыму. По традиции за период цветения выберут генерала парада тюльпанов — самый красивый, по мнению посетителей.