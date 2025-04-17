«Где тележки?!»: Дмитрий Губерниев ещё раз раскритиковал омский аэропорт

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев снова раскритиковал омский аэропорт за отсутствие багажных тележек. Свое мнение он высказал сегодня на Новосибирском медиафоруме, который проходит
«С ума что ли сошли: где тележки?» — возмущенно сказал Губерниев, вспоминая свой прошлогодний визит в Омск.
По его словам, в аэропорту объяснили отсутствие тележек тем, что они якобы «захламляют территорию из-за близости парковки». Однако комментатор счёл такие доводы несерьёзными и отметил, что отказ от тележек в крупном городе вроде Омска — это неприемлемо.
«Не верю, что люди прилетают с детьми, чемоданами, и им не нужны тележки. Это же не деревня, это Омск — большой, прекрасный город», — подчеркнул он.
Напомним, Губерниева возмутило отсутствие тележек в аэропорту во время его визита в Омск в феврале прошлого года. Он был приглашён комментировать ТВ-финал Кубка Континентальной Лиги — 2024 по боулингу. Из аэропорта знаменитому ведущему пришлось нести три сумки и палки.
Впоследствии Губерниев неоднократно вспоминал омский аэропорт в негативном ключе в связи с этим инцидентом. После этого во время следующего визита Губерниева в Омск ему предоставили тележку в аэропорту.