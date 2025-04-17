«Где тележки?!»: Дмитрий Губерниев ещё раз раскритиковал омский аэропорт

По его словам, в аэропорту объяснили отсутствие тележек тем, что они якобы «захламляют территорию из-за близости парковки». Однако комментатор счёл такие доводы несерьёзными и отметил, что отказ от тележек в крупном городе вроде Омска — это неприемлемо.