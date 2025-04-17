В Омске открылась общественная приемная всероссийской акции «Бессмертный полк»

«Мы часто становимся свидетелями, как удивляются и радуются люди, которые в первый раз узнают из наградного листа, каким смелым был их солдат, о котором говорили, что он поднимал и воодушевлял на подвиг. Прямо такими словами. Очень важно, что такие общественные приемные работают», — отметила руководитель регионального отделения «Бессмертного полка России» в Омской области, член Общественной палаты Омской области Галина Кудря.