В Омске открылась общественная приемная всероссийской акции «Бессмертный полк»

В Омске начала работу приемная всероссийской акции «Бессмертный полк». В этом году, впервые за несколько лет, шествие пройдет в традиционном оффлайн-формате. Адрес приемной — ул. Красный Путь, 9.
Омичи могут обратиться к волонтерам, которые помогут найти информацию о родственнике, которые участвовали в ВОВ, а также распечатать фото для штендеров. Многие впервые узнают о подвигах своих предков именно через базу данных волонтеров.
«Мы часто становимся свидетелями, как удивляются и радуются люди, которые в первый раз узнают из наградного листа, каким смелым был их солдат, о котором говорили, что он поднимал и воодушевлял на подвиг. Прямо такими словами. Очень важно, что такие общественные приемные работают», — отметила руководитель регионального отделения «Бессмертного полка России» в Омской области, член Общественной палаты Омской области Галина Кудря.
Маршрут проведения шествия будет уточнен ближе к 9 мая. Напомним, что впервые акция «Бессмертный полк» прошла в Омске в 2013 году, собрав пять тысяч участников. С тех пор число участников выросло в десятки раз. Работать приемная будет с 15:00 до 18:00 часов.
Ранее мы писали, что ветераны ВОВ станут почетными гражданами Омска.