С понедельника в Перми начнется Всероссийское голосование за объекты благоустройства

В этом году горожанам предлагается проголосовать за один из восьми объектов. Отдать свой голос можно будет на сайте и в мобильном приложении, авторизация доступна через «Госуслуги».
Набравший наибольшее число голосов проект войдет в адресный перечень территорий для благоустройства на 2026 год. Голосование продлится до 12 июня.
Так, среди вариантов — сад им. Миндовского в Индустриальном районе. Здесь планируется организация дополнительных зон отдыха с сохранением природного ландшафта, ремонт дорожек и площадок, обновление малых архитектурных форм с современным дизайном, установка навесов, беседок, ремонт и наполнение спортивных и детских площадок с инклюзивным оборудованием. Помимо этого, будет проведено устройство цветников из многолетних и однолетних цветочных культур, посадка крупномерных деревьев и декоративных кустарников, восстановление газона.
В Кировском районе предлагается выбрать парк культуры и отдыха «Счастье есть», в котором предусматривается обустройство площадок отдыха, обновление пешеходных дорожек, ремонт детской и спортивной площадок, оснащение инклюзивным оборудованием, установка новых беседок, навесов, навигации, ремонт системы наружного освещения и обустройство системы видеонаблюдения, озеленение территории.
В Мотовилихе в голосовании участвует сквер на улице Восстания, в Орджоникидзевском районе предлагается проголосовать за сквер на улице Адмирала Старикова, а в Свердловском — за сквер на Краснополянской, 5. В Ленинском районе на голосование вынесен сад Декабристов, а в Дзержинском — бульвар в жилом комплексе «Боровики». В поселке Новые Ляды в голосовании участвует сквер на улице Мира.
Чтобы помочь жителям отдать свой голос за территорию или проект по благоустройству, в каждом регионе созданы волонтерские штабы. Волонтеры будут рассказывать о планируемых к благоустройству территориях, помогать жителям проголосовать и отвечать на основные вопросы о голосовании.