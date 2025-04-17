С понедельника в Перми начнется Всероссийское голосование за объекты благоустройства

В Мотовилихе в голосовании участвует сквер на улице Восстания, в Орджоникидзевском районе предлагается проголосовать за сквер на улице Адмирала Старикова, а в Свердловском — за сквер на Краснополянской, 5. В Ленинском районе на голосование вынесен сад Декабристов, а в Дзержинском — бульвар в жилом комплексе «Боровики». В поселке Новые Ляды в голосовании участвует сквер на улице Мира.