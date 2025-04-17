Более 400 человек стали жертвами клещей в Башкирии

В Башкирии с начала сезона активности клещей, по данным на 17 апреля, за медицинской помощью обратились 428 жителей региона, включая 162 ребенка. Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора республики.
Специалисты напоминают, что клещи обитают в траве и невысоких кустарниках, но не на деревьях. Насекомые цепляются за одежду, когда человек проходит рядом, а затем ползут вверх в поисках открытых участков кожи для присасывания.
Для защиты от укусов рекомендуется:
— проводить само- и взаимоосмотры каждые 20−30 минут;
— использовать репелленты согласно инструкции.
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