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Донской регион вошел в число лидеров по количеству подростков-инвесторов

Начинающие финансисты предпочитают вкладываться в акции и фонды денежного рынка.

Источник: Комсомольская правда

Юные инвесторы Ростовской области выбирают акции, тогда как взрослое поколение предпочитает облигации с фиксированным доходом. Согласно данным анализа итогов первого квартала текущего года, проведенного сервисом СберИнвестиции, молодые инвесторы также проявляют высокую активность в приобретении фондов денежного рынка.

Всего подростками было открыто уже около 3000 брокерских счетов в банке. Такое же количество подали заявки на открытие счета, и после получения согласия от родителей счета будут открыты.

В число лидеров помимо Ростовской области вошли ребята из Московской, Свердловской, Новосибирской областей, а также Санкт-Петербурга.

Среди молодых инвесторов большинство составляют четырнадцатилетние подростки — таких 33%. Второе место занимают семнадцатилетние участники рынка, доля которых равна 28%. Инвесторов в возрасте 15 лет — 25%, а 16 лет — 15%.

По итогам первого квартала 2025 года наибольший объем инвестиций подростков пришелся на покупку акций, чистый приток денежных средств в этот сегмент достиг отметки в 5 миллионов рублей. Среди наиболее востребованных компаний оказались Сбербанк, Лукойл, Интер РАО, X5 Group, Яндекс и Роснефть.

— Подростки Ростовской области демонстрируют высокую инвестиционную активность. Если взрослые чаще выбирают корпоративные облигации с фиксированным купоном, то юные инвесторы предпочитают акции. Думаю, это связано с тем, что молодому поколению интересно разобраться, как работает рынок, почувствовать себя совладельцами крупных компаний, — заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачёв.

Аиша Кубезова, возглавляющая брокерский бизнес банка, подчеркнула, что наряду с акциями и облигациями третьим по популярности инструментом среди подростков стали фонды денежного рынка. Интересно отметить, что взрослые инвесторы в течение первых месяцев текущего года чаще избавлялись от этих активов, нежели приобретали их.