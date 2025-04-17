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Превышение бензапирена обнаружили в воздухе Иркутска

Специалисты подвели итоги мониторинга «Чистый воздух».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области подвели итоги мониторинга, направленного на качество атмосферного воздуха в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Исследования провели в семи городах Приангарья: Ангарск, Зима, Иркутск, Свирске, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехове. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

— За три месяца 2025 года в Иркутске проведено 832 исследования, в Ангарске — 390, Шелехове — 338, Усолье-Сибирском — 221, Черемхово — 221, Зима — 169, Свирске — 169.

Стоит отметить, что превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) среднесуточной в Иркутске зарегистрировано по бенз (а)пирену в 11 пробах из 13 и взвешенным веществам в 3 пробах из 13. Превышение ПДК максимальной разовой зарегистрировано по этилбензолу в восьми пробах из 52, метилбензолу в трех пробах из 52 и диметилбензолу в четырех пробах из 52.

В Ангарске превышение ПДК среднесуточной зарегистрировано по формальдегиду в одной пробе из 13.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в 14 районах Иркутской области отключили электричество из-за ветра.