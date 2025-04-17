Превышение бензапирена обнаружили в воздухе Иркутска

Стоит отметить, что превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) среднесуточной в Иркутске зарегистрировано по бенз (а)пирену в 11 пробах из 13 и взвешенным веществам в 3 пробах из 13. Превышение ПДК максимальной разовой зарегистрировано по этилбензолу в восьми пробах из 52, метилбензолу в трех пробах из 52 и диметилбензолу в четырех пробах из 52.