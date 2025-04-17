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В Омске построят современный отель с панорамными окнами

Отель появится по адресу Иртышская набережная, 9/2.

Источник: Комсомольская правда

В Омске недалеко от Центрального пляжа по адресу Иртышская набережная, 9/2 началось возведение современного апарт-отеля.

Новый гостиничный комплекс расположится на месте старого кафе. Демонтаж его как раз проводится в данный момент. Завершение строительства запланировано на конец 2027 года.

Апарт-отель станет частью формирующегося гостиничного кластера, находясь в непосредственной близости от гостиниц «Турист» и «Маяк».

Ранее мы писали, что недостроенный отель у омского Телецентра продадут за 36 миллионов рублей.