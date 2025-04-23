В предместьях Берлина

Повсюду — справа и слева от шоссе — следы сражений: воронки от авиабомб и снарядов, подбитые вражеские танки, крупнокалиберные зенитные пушки берлинской системы противовоздушной обороны. Здесь за каждый населенный пункт шел бой. Улицы, каменные здания в городах носят следы борьбы. У самого шоссе, почти через каждые 20−30 метров — стрелковые ячейки. Земля вокруг изрыта танковыми гусеницами. Немцы пытались задержать наши танки, но им не удалось это.
Впереди — большой лесной массив. К нему наши войска вышли после упорных боев на сильно пересеченной местности. Густой лес тянется на много километров с севера на юг и прикрывает восточные подступы к Берлину примерно в 20−25 километров. Лишь у города Штраусберг и озера Штраус-Зее два лесных массива разделяются небольшим коридором. Немцы прекрасно учитывали значение этого участка и потому сильно укрепили подступы к городу Штраусберг. Они стянули сюда много артиллерии, бросили специальные бригады для борьбы с нашими танками.
Наши войска осуществили блестящую операцию по обходу этого укрепленного района. Сквозь лес севернее города пехотные части при поддержке танков вырвались на открытое место и начали продвигаться к северо-восточным окраинам Берлина.
Утром, через несколько часов после взятия Штраусберга, мы проезжали по городу. Обращает на себя внимание вражеский аэродром, на котором мы насчитали 23 захваченных «Мессершмитта». Оставлены аэродромное оборудование, бензин и различные детали для самолетов. Склады, дома, магазины города — все было брошено разгромленным врагом. По улицам непрерывно проходят колонны автомашин, движется тяжелая артиллерия. С запада из-под Берлина доносится гул канонады.
Пока мы находимся на командном пункте артиллеристов, поступают сведения о действиях наших войск на северо-восточных окраинах Берлина. Танкисты уже прорвались на улицы пригорода и вместе с пехотинцами захватили район Вайсензее. Пехота овладела крупным узлом сопротивления врага и движется в южном направлении.
Враг упорно сопротивляется. Немецкое командование бросает в бой все резервы. В Берлине объявлена поголовная мобилизация. Во всех военных школах Берлина прекращены занятия, и все учащиеся этих школ введены в бой. Противник несет большие потери. Характерна судьба специальной дивизии «Берлин». Еще на подступах к городу эта дивизия была изрядно истрепана. Из ее остатков был сформирован один полк. В уличных боях он также был разгромлен.
Улицы предместий Берлина сплошь забаррикадированы. Навалены мешки с песком, поставлены ряды повозок с землей. В последнюю минуту к проходам в баррикадах подходят трамвайные вагоны с камнями и преграждают путь наступающим.