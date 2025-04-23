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В предместьях Берлина

Наш путь лежит по местам только что отгремевших боев. Проезжаем города, небольшие деревни, поселки. Указатели везде показывают дорогу к столице Германии. Обгоняем потоки автомашин с боеприпасами, боевую технику. Все движется на запад.

Источник: Вечерняя Москва

Повсюду — справа и слева от шоссе — следы сражений: воронки от авиабомб и снарядов, подбитые вражеские танки, крупнокалиберные зенитные пушки берлинской системы противовоздушной обороны. Здесь за каждый населенный пункт шел бой. Улицы, каменные здания в городах носят следы борьбы. У самого шоссе, почти через каждые 20−30 метров — стрелковые ячейки. Земля вокруг изрыта танковыми гусеницами. Немцы пытались задержать наши танки, но им не удалось это.

Впереди — большой лесной массив. К нему наши войска вышли после упорных боев на сильно пересеченной местности. Густой лес тянется на много километров с севера на юг и прикрывает восточные подступы к Берлину примерно в 20−25 километров. Лишь у города Штраусберг и озера Штраус-Зее два лесных массива разделяются небольшим коридором. Немцы прекрасно учитывали значение этого участка и потому сильно укрепили подступы к городу Штраусберг. Они стянули сюда много артиллерии, бросили специальные бригады для борьбы с нашими танками.

Наши войска осуществили блестящую операцию по обходу этого укрепленного района. Сквозь лес севернее города пехотные части при поддержке танков вырвались на открытое место и начали продвигаться к северо-восточным окраинам Берлина.

Другая группа войск предприняла наступление к югу на город Альтландсберг, внезапно захватила его, и, таким образом, немцы в Штраусберге оказались под ударом с тыла.

Утром, через несколько часов после взятия Штраусберга, мы проезжали по городу. Обращает на себя внимание вражеский аэродром, на котором мы насчитали 23 захваченных «Мессершмитта». Оставлены аэродромное оборудование, бензин и различные детали для самолетов. Склады, дома, магазины города — все было брошено разгромленным врагом. По улицам непрерывно проходят колонны автомашин, движется тяжелая артиллерия. С запада из-под Берлина доносится гул канонады.

Пока мы находимся на командном пункте артиллеристов, поступают сведения о действиях наших войск на северо-восточных окраинах Берлина. Танкисты уже прорвались на улицы пригорода и вместе с пехотинцами захватили район Вайсензее. Пехота овладела крупным узлом сопротивления врага и движется в южном направлении.

Враг упорно сопротивляется. Немецкое командование бросает в бой все резервы. В Берлине объявлена поголовная мобилизация. Во всех военных школах Берлина прекращены занятия, и все учащиеся этих школ введены в бой. Противник несет большие потери. Характерна судьба специальной дивизии «Берлин». Еще на подступах к городу эта дивизия была изрядно истрепана. Из ее остатков был сформирован один полк. В уличных боях он также был разгромлен.

Улицы предместий Берлина сплошь забаррикадированы. Навалены мешки с песком, поставлены ряды повозок с землей. В последнюю минуту к проходам в баррикадах подходят трамвайные вагоны с камнями и преграждают путь наступающим.

Все подходы к мостам враг заминировал. У мостов — засады, вооруженные пулеметами, минометами. Бои не прекращаются ни днем, ни ночью.