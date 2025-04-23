В предместьях Берлина

Впереди — большой лесной массив. К нему наши войска вышли после упорных боев на сильно пересеченной местности. Густой лес тянется на много километров с севера на юг и прикрывает восточные подступы к Берлину примерно в 20−25 километров. Лишь у города Штраусберг и озера Штраус-Зее два лесных массива разделяются небольшим коридором. Немцы прекрасно учитывали значение этого участка и потому сильно укрепили подступы к городу Штраусберг. Они стянули сюда много артиллерии, бросили специальные бригады для борьбы с нашими танками.