В ожидании перевоза

Позаботиться о переправе должно было Управление предприятий коммунального обслуживания. Но такой заботы о жителях прибрежных районов оно не проявило. Никто из работников управления не подумал о своевременном открытии перевозов через реку.
Только на днях стал работать перевоз у села Строгино. Здесь с утра и до позднего вечера видишь поток людей, направляющихся с одного берега на другой. Но как их перевозят? Курсируют всего две лодки, каждая вмещает не больше десяти-двенадцати человек. Создаются большие очереди.
C опозданием открылись перевозы и у пригородных сел Татарово и Мневники. Несмотря на то, что перевоз y Мневников обслуживает главным образом рабочих соседнего предприятия, здесь эксплуатируется только одна лодка.
Эксплуатацией перевозов занимается находящаяся в ведении Управления предприятий коммунального обслуживания судостроительная верфь. Но ее работой руководители управления (начальник тов. Турыгин) не интересуются.
— Работаем мы плохо, — признается директор судоверфи тов. Шетилин. Но и без такого признания видно, насколько запущено хозяйство этой организации.
В прошлом году на прокатно-лодочных станциях числилось 170 лодок, сейчас их насчитывается всего несколько десятков. Остальные вышли из строя. Однако хозяйственники не думают о пополнении.
Насколько плохо заботится управление об обслуживании трудящихся видно и из такого факта: несмотря на то, что купальный сезон не за горами, до сих пор ничего не предпринимается для оборудования пляжей. Между тем для этого не требуется больших затрат. Все дело в том, что руководители управления и судоверфи находятся во власти иждивенческих настроений. Они надеются только на централизованное снабжение строительными материалами, самозаготовками же не занимаются.