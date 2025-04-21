В ожидании перевоза

Насколько плохо заботится управление об обслуживании трудящихся видно и из такого факта: несмотря на то, что купальный сезон не за горами, до сих пор ничего не предпринимается для оборудования пляжей. Между тем для этого не требуется больших затрат. Все дело в том, что руководители управления и судоверфи находятся во власти иждивенческих настроений. Они надеются только на централизованное снабжение строительными материалами, самозаготовками же не занимаются.