Новый электромузыкальный инструмент

При разработке «В-7» использованы последние достижения отечественной и заграничной электро- и радиотехники. В изготовлении инструмента приняли участие лучшие производственники и инженерно-технические работники завода. Особенно много поработал над ним начальник лаборатории электромузыкальных инструментов изобретатель инженер Володин, специализировавшийся в этой области с 1932 года.