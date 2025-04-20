Новый электромузыкальный инструмент

Инструмент напоминает маленькое пианино. Вместо клавишей он имеет гриф. Рычажки и педали служат для регулирования силы звука и его оттенков.
Внутри инструмента вместо струн и молоточков — алюминиевая панель, на которой установлены радиолампы и другие детали.
При разработке «В-7» использованы последние достижения отечественной и заграничной электро- и радиотехники. В изготовлении инструмента приняли участие лучшие производственники и инженерно-технические работники завода. Особенно много поработал над ним начальник лаборатории электромузыкальных инструментов изобретатель инженер Володин, специализировавшийся в этой области с 1932 года.
В качестве отправной конструкции изобретатель взял известный уже инструмент «Экводин», разработанный им вместе с К. Ковальским. Однако схема «В-7» настолько изменена, что получился новый инструмент совершенно оригинальной конструкции.
Особенно тщательно разработана система преобразования тембра (окраски звука). На «В-7» можно получать звуки скрипки, саксофона, челесты (колокольчики), фагота, мандолины, литавр, виолончели, кларнета, гавайской гитары, гобоя, валторны и других инструментов, а также новые, совершенно своеобразные звучания.
Изменение тембра осуществляется с помощью специального переключателя, управляющего сложной электрической схемой. Несколько дополнительных рычажков и педаль обеспечивают получение различных оттенков звука. Вторая педаль позволяет управлять силой звука, изменяя ее от еле слышного пианиссимо до внушительного форте.
У электрических музыкальных инструментов большое будущее. По многим показателям они уже достигли того высокого уровня, к которому пришли обычные механические музыкальные инструменты в результате многовекового отбора и непрерывного совершенствования.
Особый интерес представляют электрические музыкальные инструменты при озвучании больших залов, зеленых театров, площадей, улиц. Обычно применявшиеся для этого усиления через микрофон не вполне достигают своей цели, так как, наряду с усилением звуков самих инструментов, микрофон улавливает и усиливает посторонние шумы.