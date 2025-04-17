Омичам напомнили о 100 тысячах рублей штрафа за самокат

В четверг, 17 апреля 2025 года, в Омске состоялась пресс-конференция, посвященная старту сезона электросамокатов. Основные особенности «взаимоотношений» горожан и кикшеринговых компаний осветил руководитель фирмы «МТС Юрент», чьи фиолетовые электросамокаты появились на омских улицах весной 2025 года.
В частности, Александр Ковшов заявил, что представители компании обладают достаточным набором информации о пользователе транспортного средства, чтобы поездка проходила под контролем.
«Каждая поездка на самокате анализируется в режиме реального времени. Каждая поездка, скорость, где и как человек перемещался. Таким образом, все самокаты находятся “под колпаком”, — подчеркнул предприниматель.
В частности, он уточнил, что электросамокат изначально не повезет ребенка (фактически, любое несовершеннолетнее лицо), который попытается арендовать его на свой личный номер. Такой аккаунт блокируется в автоматическом режиме. Блокировка по иным причинам, связанным с нарушением правил дорожного движения, также отработана путем взаимодействия с властями региона и правоохранителями, подчеркнули на пресс-конференции.
Стоит напомнить, что самым серьезным нарушением считается управление электросамокатом в нетрезвом виде: такие действия чреваты штрафом в 100 тысяч рублей. Передача электросамоката под управление несовершеннолетнему оценивается в 10 тысяч рублей, поездка вдвоем на одном транспортном средстве — в 5 тысяч рублей, напомнили в компании. Более «демократичными» суммами наказываются неправильная парковка (1000 рублей) и проезд по пешеходному переходу (по правилам необходимо спешиться и «перевести» самокат через дорогу) (500 рублей).
Согласно прозвучавшей статистике, в Омске, где сезон открылся менее месяца назад, уже заблокировано 50 аккаунтов и выписано 90 штрафов.
На старте прокатного сезона стало известно, что омичам будут доступно порядка 1,5 тысяч фиолетовых и около 2,5 тысячи желтых электросамокатов.