Омичам напомнили о 100 тысячах рублей штрафа за самокат

Стоит напомнить, что самым серьезным нарушением считается управление электросамокатом в нетрезвом виде: такие действия чреваты штрафом в 100 тысяч рублей. Передача электросамоката под управление несовершеннолетнему оценивается в 10 тысяч рублей, поездка вдвоем на одном транспортном средстве — в 5 тысяч рублей, напомнили в компании. Более «демократичными» суммами наказываются неправильная парковка (1000 рублей) и проезд по пешеходному переходу (по правилам необходимо спешиться и «перевести» самокат через дорогу) (500 рублей).