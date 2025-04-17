Глазьев стал госсекретарем Союзного государства по решению Лукашенко и Путина

Новый госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев родился 1 января 1961 года в городе Запорожье. В 1978-м поступил на химический факультет МГУ имени Михаила Ломоносова, но через перевелся на экономический факультет, который в 1983-м окончил с отличием. Затем в 1986-м закончил обучение в аспирантуре Центрального экономико-математического института Академии наук СССР. В том же году защитил кандидатскую диссертацию и стал доктором экономических наук, с 2000-го является членом-корреспондентом Российской академии наук, а с 2008-го — академиком РАН.