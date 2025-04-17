Глазьев стал госсекретарем Союзного государства по решению Лукашенко и Путина

Новым государственным секретарем Союзного государства Беларуси и России станет Сергей Глазьев, сообщила пресс-служба президента.
Так, 17 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с заместителем госсекретаря Союзного государства Сергеем Глазьевым сообщил, что он сменит на этом посту Дмитрия Мезенцева. Решение о назначении Глазьева на пост госсекретаря Союзного государства было принято совместно белорусским президентом Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным.
— Мы договорились с Владимиром Владимировичем Путиным, что Ваш вклад в строительство Союзного государства должен быть весомым, — прокомментировал белорусский лидер.
Также Лукашенко отметил, что у Путина хорошее мнение о Глазьеве. А мнением главы Беларуси ему давно известно. Еще он добавил, что лидеры определились с его кандидатурой. И также уточнил, что Дмитрий Мезенцев с поста госсекретаря Союзного государства удет на другую работу.
— Мы приняли такое решение о назначении вас руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом СГ, — пояснил президент.
Биография Сергея Глазьева.
Новый госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев родился 1 января 1961 года в городе Запорожье. В 1978-м поступил на химический факультет МГУ имени Михаила Ломоносова, но через перевелся на экономический факультет, который в 1983-м окончил с отличием. Затем в 1986-м закончил обучение в аспирантуре Центрального экономико-математического института Академии наук СССР. В том же году защитил кандидатскую диссертацию и стал доктором экономических наук, с 2000-го является членом-корреспондентом Российской академии наук, а с 2008-го — академиком РАН.
В 1986—1991 годах работал научным сотрудником, завлабораторией системного анализа Центрального экономико-математического института Академии наук СССР. С декабря 1991-го был первым заместителем председателя Комитета внешних экономических связей МИД РСФСР, который в 1992-м преобразовали в Министерство внешних экономических связей России.
С декабря 1992-го по сентябрь 1993-го был министром внешнеэкономических связей России в правительстве Виктора Черномырдина. Но ушел в отставку в знак протеста против указа президента Бориса Ельцина о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного совета.
После ухода из правительства вернулся к научной работе.
В 1993 — 1995 годах был депутатом Госдумы России. С июня 1995-го — главой фракции Демпартии (ДПР).
В 1995—1996 годах работал консультантом Счетной палаты России. Также в 1996-м занимал должность начальника управления экономической безопасности аппарата Совбеза России, который возглавлял Александр Лебедь.
В 1996 — 1999 годах был начальником информационно-аналитического управления аппарата Совета Федерации, советником спикера верхней палаты парламента Егора Строева.
В 1999 — 2003 годах — депутатом Госдумы, где возглавлял комитет по экономической политике и предпринимательству, был членом комиссий по госдолгу и зарубежным активам, по кредитным организациям и финансовым рынкам.
В 2000-м стал одним из учредителей Союза православных граждан, сопредседателем данной организации.
В 2000- 2003 годах — один из сопредседателей Народно-патриотического союза России.
В 2003 — 2007 годах являлся депутатом Госдумы, где был членом комитетов по охране здоровья, а также по бюджету и налогам.
На выборах президента России 14 марта 2004-го Глазьев занял третье место, набрав 4,1% голосов.
С 2005-го — партийная деятельность в «Справедливой России» и работа в интеграционных евразийских объединениях, Администрации президента РФ, вузах.
В 2008-м Глазев стал заместителем генсекретаря Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). В 2009 — 2012 годах был ответственным секретарем комиссии Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России.
В 2012-м перешел работать в Администрацию президента России, стал советником Владимира Путина. Был освобожден от должности советника в 2019-м.
С октября 2019-го по сентябрь 2024-го являлся министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
С июля 2024-го — главный научный сотрудник центра изучения стабильности и рисков факультета социальных наук Высшей школы экономики. В январе 2025-го был назначен заместителем Государственного секретаря Союзного государства.
Ранее мы писали, что Александр Лукашенко проводит кадровый день в четверг 17 апреля.