Минцифры намерено отказаться от хранения данных на «Госуслугах»

«Но нам это проще, потому что мы выстраиваем систему прямых запросов в так называемые ведомственные витрины, когда данные показываются. И когда сессия заканчивается, разрывается, данные не сохраняются. Но, конечно, любовь крупных компаний к накапливанию данных — она понятная, но и риски в этом смысле возникают, и куча соблазнов возникает все равно», — пояснил министр.