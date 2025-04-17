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Минцифры намерено отказаться от хранения данных на «Госуслугах»

Шадаев: Минцифры откажется от хранения любых данных на Госуслугах к 2026 году.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Минцифры России к 2026 году хочет отказаться от хранения любых данных на портале «Госуслуги», заявил глава министерства Максут Шадаев на форуме Data Fusion.

Он в ноябре 2023 года рассказал, что ведомство перестанет хранить большие массивы данных граждан в одном месте и перейдет к распределенной системе. Шадаев подчеркнул, что Минцифры откажется от архивов с персональной информацией пользователей «Госуслуг» и перейдет на ведомственную онлайн-витрину: все данные будут хранится в базах учреждений и будут использоваться для оказания госуслуг через электронную систему.

Во время беседы на форуме заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик рассказал, что банк оценивает поведение клиентов в приложении, их цифровой след, чтобы «заточить продукт под вас». Глава Минцифры отметил, что задача ведомства с «Госулугами» совершенно в другом.

«У нас задача к 2026 году отказаться от хранения вообще любых данных на “Госуслугах”, — сказал он.

«Но нам это проще, потому что мы выстраиваем систему прямых запросов в так называемые ведомственные витрины, когда данные показываются. И когда сессия заканчивается, разрывается, данные не сохраняются. Но, конечно, любовь крупных компаний к накапливанию данных — она понятная, но и риски в этом смысле возникают, и куча соблазнов возникает все равно», — пояснил министр.