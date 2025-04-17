Детей, которых мать зарубила топором в красноярском Канске, похоронили

В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Мать — домохозяйка, с 2019 года состоит на учете в психдиспансере. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз «параноидальная шизофрения». На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором.