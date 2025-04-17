Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детей, которых мать зарубила топором в красноярском Канске, похоронили

Троих детей, которых мать зарубила топором в красноярском Канске, похоронили.

КРАСНОЯРСК, 17 апр — РИА Новости. Троих детей, с которыми с помощью топора расправилась мать в красноярском Канске, похоронили в четверг, сообщил РИА Новости информированный источник.

«Да, сегодня похоронили детей», — сказал собеседник агентства.

В понедельник СУСК сообщило, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей — 4-летняя девочка, мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет — с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Информированный источник сообщал РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила в сервант. Ей грозит до 20 лет колонии.

В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Мать — домохозяйка, с 2019 года состоит на учете в психдиспансере. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз «параноидальная шизофрения». На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором.

Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.

В среду Центральный районный суд Красноярска поместил женщину в СИЗО на 2 месяца, где ей окажут психиатрическую помощь. На заседании она полностью признала свою вину.