Детей, которых мать зарубила топором в красноярском Канске, похоронили

КРАСНОЯРСК, 17 апр — РИА Новости. Троих детей, с которыми с помощью топора расправилась мать в красноярском Канске, похоронили в четверг, сообщил РИА Новости информированный источник.
«Да, сегодня похоронили детей», — сказал собеседник агентства.
В понедельник СУСК сообщило, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей — 4-летняя девочка, мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет — с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Информированный источник сообщал РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила в сервант. Ей грозит до 20 лет колонии.
В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Мать — домохозяйка, с 2019 года состоит на учете в психдиспансере. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз «параноидальная шизофрения». На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором.
Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.
В среду Центральный районный суд Красноярска поместил женщину в СИЗО на 2 месяца, где ей окажут психиатрическую помощь. На заседании она полностью признала свою вину.