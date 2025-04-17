Усовершенствован метод создания нанопроводов для микроэлектроники

Российские материаловеды синтезировали большое число вариаций подобных сплавов трех металлов и всесторонне изучили их структуру, а также магнитные, электронные и прочие физические свойства при помощи сканирующего электронного микроскопа, рентгеновского кристаллографа и ряда других научных приборов. Эти замеры помогли ученым раскрыть, как добавление меди влияет на магнитные свойства сплава, а также изучить влияние напряжения тока на структуру и распределение атомов металлов по нанопроводам.