Усовершенствован метод создания нанопроводов для микроэлектроники

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Ученые из России усовершенствовали технологию получения сверхтонких нанопроводов из сплава меди, железа, кобальта или никеля для производства энергонезависимых микросхем, медицинских датчиков, сенсорных устройств. Подход позволяет регулировать состав сплава без подбора электролитов, что в перспективе сократит расход дорогостоящих компонентов, сообщила пресс-служба НИТУ МИСИС.
«Предложенное решение даст возможность управления магнитными свойствами сверхтонких проводов, что важно при разработке технологий производства датчиков и сенсоров для применения в электронике, радиоэлектронике и медицине, устройствах промышленной химии, электромагнитного экранирования и логики нового поколения», — прокомментировала открытие ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Данная технология была разработана группой исследователей из НИТУ МИСИС и НИЦ «Курчатовский институт» под руководством профессора НИТУ МИСИС Ларисы Паниной. Она представляет собой подход, позволяющий гибко регулировать состав сплава из железа, меди и кобальта или никеля, который используется при производстве различных форм нанопроводов.
«Медь влияет на магнитные свойства, фазовый состав и кристаллическую структуру сплава. При ее добавлении образуются дополнительные фазы, что меняет распределение магнитных элементов в материале», — пояснила лаборант-исследователь НИТУ МИСИС Динара Хайретдинова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Российские материаловеды синтезировали большое число вариаций подобных сплавов трех металлов и всесторонне изучили их структуру, а также магнитные, электронные и прочие физические свойства при помощи сканирующего электронного микроскопа, рентгеновского кристаллографа и ряда других научных приборов. Эти замеры помогли ученым раскрыть, как добавление меди влияет на магнитные свойства сплава, а также изучить влияние напряжения тока на структуру и распределение атомов металлов по нанопроводам.
«В кобальтовых сплавах при низком напряжении железо осаждается быстрее, при повышении напряжения соотношение выравнивается. В сплавах, где вместо кобальта используется никель, ситуация иная: при высоком напряжении доля железа в сплаве значительно увеличивается. Таким образом, изменение напряжения позволяет регулировать не только количество меди, но и соотношение между железом и магнитным металлом. Это позволяет наделить провода необходимыми свойствами на этапе осаждения», — подытожила Панина, чьи слова приводит пресс-служба вуза.